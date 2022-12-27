Глава МИД Германии: С нынешней Россией нормальных отношений быть не может

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отрицает возможность ведения "нормальных отношений" с Россией, которая осуществила полномасштабное вторжение в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом Бербок заявила в интервью румынскому порталу Digi24.

"Мы должны четко осознавать: с этой Россией не может быть нормальных отношений. Как и многие россияне, мы хотим видеть мирную и демократическую Россию, которая не является угрозой для своих соседей. Но давайте не будем питать иллюзий - мы живем в другой реальности. Именно поэтому задачей должно быть укрепление нашей общей безопасности против России на постоянной основе" , - сказала глава немецкого МИД.

Она подчеркнула, что Запад продолжит усиливать санкции против России до тех пор, пока продолжается "грубая агрессивная война и нарушение международного права", поскольку "Украина также защищает свободу Европы".

"Именно поэтому мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется - оружием, гуманитарной и финансовой поддержкой" , - подчеркнула Бербок.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц допустил восстановление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после прекращения ею войны в Украине.

Еще ранее Шольц выразил мнение, что Европа может вернуться к довоенному "мирному порядку" с Россией и решить "все вопросы общей безопасности" после войны в Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется от агрессии против соседних государств.

Согласно последнему опросу, большинство немцев не верят в завершение войны в 2023 году и поддерживают переговоры Киева и Москвы.