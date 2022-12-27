Путин запретил экспорт нефти странам, которые ввели потолок цен на нее

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает продажу российской нефти и нефтепродуктов, если страны прописывают в контрактах потолок цен, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в указе на портале правовой информации РФ.

Указ вступает в силу с 1 февраля и будет действовать до 1 июля 2023 года. Со вступлением указа в действие вводится запрет на экспорт нефти странам, поддержавшим потолок цен. Что касается нефтепродуктов, дату должно определить российское правительство.

"Запрещаются поставки юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены", - говорится в указе.

Ранее сообщалось, что Москва может сократить добычу нефти на 500 тысяч - 700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти. Нефтяные доходы составляют основную часть доходов российского бюджета.

Напоминаем:

Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти РФ торгуется намного ниже порогового уровня, установленного для Москвы.

Страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.