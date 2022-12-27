Зеленский провел переговоры с премьером Италии: о чем говорили

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Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 декабря, провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сообщает Новое время.

Глава государства написал в Twitter, что поблагодарил Мелони за поддержку Украины и солидарность и приветствовал выделение дополнительных 10 млн евро помощи. Также они обсудили реализацию украинской «формулы мира».

"Госпожа Мелони сообщила о рассмотрении вопроса предоставления систем ПВО для защиты украинского неба" , — добавил Зеленский.

Как сообщает пресс-служба итальянского правительства, в разговоре Мелони подтвердила полную поддержку Украины в политической, военной, экономической и гуманитарной сферах, а также в восстановлении энергетической инфраструктуры и будущем восстановлении Украины.

"Мелони подтвердила максимальную приверженность Италии любым полезным действиям для достижения справедливого мира для украинского народа" , — заявили в пресс-службе.

Премьер также подтвердила, что планирует посетить Киев, и пригласила Зеленского в Рим.