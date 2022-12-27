ОП: Оккупанты обстреляли родильное отделение в Херсоне, никто не пострадал
Российские оккупанты обстреляли 27 декабря родильное отделение больницы в Херсоне, никто не пострадал, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
"Херсон. Россияне обстреляли родильное отделение больницы. Обстреляли место, где сегодня родилось 2 ребенка.
До атаки врачи успели завершить кесарево сечение. В заведении находится 5 женщин после родов".
По словам Тимошенко, в результате нападения никто не пострадал.
Глава ОП Андрей Ермак также отреагировал на вражеский обстрел. По его словам, он не завидует тем, кто отдавал приказы и выполнял их:
"Мы по каждому болотному ничтожеству доведем дело до логического завершения".