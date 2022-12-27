Глава Одесской ОВА призвал горожан встречать Новый год у себя дома

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Глава Одесской ОВА Максим Марченко призвал одесситов и жителей области встречать Новый год дома в семейном кругу. Кроме того, комендантский час 31 декабря начнется как обычно в 23:00, сообщает Новое время.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Хочу заметить по поводу комендантского часа в Новый Год. Думаю все согласны, что в такое тяжелое для страны время мы не имеем морального права организовывать масштабные празднования, пока наши воины в окопах, в тяжелейших условиях дерутся за Украину и уместнее будет отложить массовые празднования до нашей победы" , — написал он.

Кроме того, комендантский час в этот день остается без изменений и продлится как обычно, с 23:00 до 5:00 утра.

Ранее в полиции сообщалось, что комендантский час в Украине продолжит действовать в новогоднюю ночь, а нарушителей будут задерживать.