Почти 90% украинцев против возвращения в Советский Союз – опрос

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87% опрошенных украинцев ответили, что не хотят восстановления Советского Союза, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит социологическое исследование Центра Разумкова.

Во время опроса граждан Украины спрашивали, как они относятся к СССР. Эти результаты сравнивались с теми, которые были получены в предыдущие годы.

Если в 2000 году лишь чуть больше половины (53%) респондентов однозначно отвечали, что не стремятся к восстановлению Советского Союза, то в 2021 году доля таких составляла уже 69%, по данным последнего опроса (2022 год) - 87%.

Однозначно хотят восстановления СССР лишь 3% опрошенных (в 2000 г. таких было 19%, в 2021 г. - 10%), еще 11% ответили "да, но я понимаю, что в современных условиях это нереально" (в 2000 г. - 28,5%, в 2021 г. - 21%).

Доля тех, кто не хотел бы восстановления СССР, составляет подавляющее большинство во всех регионах Украины, включая восток и юг.

Даже среди представителей старшей возрастной группы, те, кто не хотел бы восстановления Советского Союза, составляют подавляющее большинство (74,5%), а среди тех, кому меньше 30 лет, эта доля возрастает до 95%.

Среди тех, кто в семье разговаривает на русском языке, эта доля составляет 79%, среди тех, кто разговаривает на украинском - 90%.

Последний опрос проводился в сентябре-октябре 2022 года только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не велись боевые действия.

Опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.