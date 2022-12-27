NYT: Число случаев COVID-19 в Китае растет, больницы на грани возможностей

Национальная система здравоохранения в Китае оказалась под давлением кризиса, вызванным последней волной заболеваемости COVID-19, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, в лучшие времена китайские больницы были переполнены, недофинансированы и неадекватно укомплектованы. Но сейчас, когда коранавирус впервые свободно распространяется по стране, медицинская система выходит на пределы своих возможностей. Несмотря на то, что количество заболевших растет, медицинские работники вынуждены бороться с вирусом среди коллег. В некоторых больницах количество медицинского персонала, имеющего положительный результат теста на коронавирус, настолько значительно, что один работник вынужден выполнять работу пяти и даже больше специалистов.

"Чтобы обеспечить достаточное количество персонала, некоторые медицинские учреждения отказались требовать от врачей и медсестер проверять себя перед работой. Один врач в центральном городе Ухань сказал, что персонал больницы, где он работает, практически на 80-90% инфицирован" , - пишет NYT.

Фактический масштаб чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения в Китае трудно оценить - правительство отказалось от массового тестирования после резкой отмены строгих антикарантинных мер в стране. Недостаточный уровень вакцинации в стране, отсутствие коллективного иммунитета обусловили опасения, что количество смертей может достичь тех, которые ранее наблюдались во время пандемии в таких местах, как США, Западная Европа, Гонконг.

Данные, обнародованные местными властями в последние дни, похоже, подтверждают, что вирус распространяется - из многих городов и провинций ежедневно поступают сообщения о сотнях тысяч заражений. Также много вопросов относительно количества смертей, связанных непосредственно с COVID-19, поскольку чиновники учитывают только умерших от дыхательной недостаточности.

"Официально семь человек скончались от вируса после смягчения правил пандемии 7 декабря, и эта цифра опровергает неофициальные данные со всей страны - от давки катафалков у крематория в Пекине до переполнения желтыми мешками с трупами в некоторых похоронных бюро" , - комментирует NYT разворачивающиеся события.

В некоторых больницах так мало рабочей силы, что врачей-пенсионеров просят вернуться на работу, медицинский персонал привозят из восточных провинций Шаньдун и Цзянсу, студентов медицинских вузов не отпускают домой на зимние каникулы, против чего они уже протестуют.

"Работники здравоохранения переживают хаос за кулисами ситуации, отмеченный изменением политики, физическим и психическим истощением и широким разочарованием из-за неспособности правительства дать им время подготовиться к значительному всплеску количества пациентов" , - подчеркивает издание.

Чтобы облегчить нагрузку на работников больниц, правительство работает над увеличением количества так называемых "лихорадок" по всей стране. Это отдельные "крылья" в больницах или отдельные клиники, предназначенные для лечения пациентов с лихорадкой, независимо от наличия у них коранавируса. В Пекине правительство заявило, что переоборудовало пустые стадионы и карантинные центры на подобные заведения, увеличив количество клиник для лечения лихорадки до более чем 1000 за последние недели.

Напомним, Китай был первой страной, испытавшей панику от COVID-19, когда он начал распространяться из Уханя в 2019 году. Впоследствии, за последние три года, страна в значительной степени подавила вирус с помощью дорогостоящего сочетания массовых тестирований, суровых карантинов и закрытия границ. Однако правительство могло использовать время, чтобы укрепить свою систему здравоохранения, создав запасы лекарств и построив большее количество отделений интенсивной терапии. Это позволило бы начать масштабную акцию вакцинации, нацеленную на миллионы уязвимых пожилых людей, которые не желали вакцинироваться. Однако Китай мало что сделал из этого, снова погрузившись в кризис, как в первые дни пандемии.

Недавно сообщалось, что в Китае за первые 20 дней декабря зафиксировано более 250 млн случаев заражения COVID-19, правительство вводит ряд локальных карантинных мер в отдельных районах страны.

Ранее мы писали, что города Китая захлестнула новая волна COVID-19. В аптеках ощущается дефицит самых популярных лекарств.

Также сообщалось, что в конце прошлого месяца по всему Китаю прокатилась волна протестов против коронавирусных ограничений. Это стало самым большим проявлением общественного недовольства с момента прихода Си Цзиньпина к власти в 2012 году.