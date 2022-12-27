Центробанк РФ признал, что не сможет вернуть заблокированные за рубежом активы
В Центробанке России признали, что вероятно, не смогут вернуть свои заблокированные активы за рубежом, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка РФ.
"В результате санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной...
Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, чтос юридической точки зрения они пока не конфискованы... Нельзя игнорировать факт их обесценивания".
В России заявили, что нуждаются в "сбалансированном решении" в связи с блокировкой средств.
"Пока в регулировании не предусмотрено особых подходов к заблокированным активам, поскольку эта проблема в подобных масштабах является новой для банков".
Напомним:
- Канада приняла механизм конфискации активов РФ в пользу Украины. В июне там были приняты изменения в Закон "О специальных экономических мерах" (Special Economic Measures Act), которыми была создана возможность конфискации и использования российских активов для помощи Украине.
- В декабре Сенат США утвердил поправку о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце ноября рассказала, что в мире заблокировали 300 млрд евро резервов Центробанка России и заморозили 19 млрд евро у российских олигархов.