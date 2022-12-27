Центробанк РФ признал, что не сможет вернуть заблокированные за рубежом активы

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В Центробанке России признали, что вероятно, не смогут вернуть свои заблокированные активы за рубежом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка РФ.

"В результате санкций часть активов российских банков оказалась полностью заблокированной...

Перспективы возврата этих активов представляются крайне низкими, несмотря на то, чтос юридической точки зрения они пока не конфискованы... Нельзя игнорировать факт их обесценивания".

В России заявили, что нуждаются в "сбалансированном решении" в связи с блокировкой средств.

"Пока в регулировании не предусмотрено особых подходов к заблокированным активам, поскольку эта проблема в подобных масштабах является новой для банков".

Напомним: