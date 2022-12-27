Зеленский: Следующий год должен стать решающим для Украины

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 27 декабря, заявил, что 2023 год должен стать решающим для Украины, сообщает Новое время.

Глава государства подвел итоги очередного заседания Ставки и рассказал, что Украина продолжает готовить Силы обороны и безопасности к следующему году.

"Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски существуют зимой, понимаем, что делать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности" , — сказал он.

По словам Зеленского, участники заседания определили шаги на ближайшее время, обсудили поставку боеприпасов и ремонт боевой техники, в том числе трофейной.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил, что страна-агрессор РФ может пойти в новое наступление в феврале. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси. Также он не исключает атаки на южном направлении.

Владимир Зеленский также подтвердил, что в 2023 году оккупанты готовят вторую волну наступления.