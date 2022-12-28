ISW: Кремль хочет принудить Киев к переговорам через давление Запада

Российские власти формулируют причины и требования для якобы завершения войны с игнорированием Украины как суверенного государства. Так страна-оккупант хочет заставить "коллективный запад" пойти на уступки и оказывать давление на Киев для переговоров﻿. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.

Аналитики отмечают, что Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в предстоящих прямых переговорах и подать переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц.

Российская верхушка обычно выражает свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, а не самой Украиной, чтобы извлечь выгоду и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров, отмечают эксперты.

По их мнению, Кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как "затягивающих войну без необходимости", в то же время повторяя свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для России условиях.

Ключевые выводы аналитиков ISW: