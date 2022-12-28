ISW: Кремль хочет принудить Киев к переговорам через давление Запада
Российские власти формулируют причины и требования для якобы завершения войны с игнорированием Украины как суверенного государства. Так страна-оккупант хочет заставить "коллективный запад" пойти на уступки и оказывать давление на Киев для переговоров. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.
Аналитики отмечают, что Кремль обычно изображает Украину пешкой Запада, лишенной какого-либо фактического суверенитета, чтобы лишить украинских чиновников права участвовать в предстоящих прямых переговорах и подать переговоры с Россией как обязанность западных официальных лиц.
Российская верхушка обычно выражает свое недовольство Западом по поводу войны в Украине, а не самой Украиной, чтобы извлечь выгоду и создать динамику, в которой западные официальные лица чувствуют себя вынужденными идти на упреждающие уступки, чтобы заманить Россию за стол переговоров, отмечают эксперты.
По их мнению, Кремль будет постоянно изображать украинских чиновников как "затягивающих войну без необходимости", в то же время повторяя свои военные цели, пытаясь повлиять на западных чиновников, чтобы они заставили Украину вести переговоры на более выгодных для России условиях.
Ключевые выводы аналитиков ISW:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль будет продолжать искать военное решение войны, пока США не примут его требования и не заставят Украину сделать то же самое.
- Кремль, скорее всего, продолжит информационные операции, чтобы заставить меру пойти на упреждающие уступки и заставить Украину вести переговоры.
- Кремль все активнее интегрирует избранных военных коров в свои информационные кампании, вероятно, в попытке восстановить доминирующее положение в информационном пространстве.
- Украинские силы, вероятно, добились больших успехов на северо-востоке Украины, чем раньше оценивала ISW.
- Российские силы могут приближаться к кульминации в районе Бахмута на фоне продолжающихся российских наступательных операций там и в районе Авдеевка-Донецк.
- Российские власти активизируют усилия по депортации детей с оккупированных территорий в Россию.