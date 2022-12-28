Volkswagen собирается остановить производство на главном заводе

Проблемы с поставками, возникшие на фоне пандемии Covid-19 и войны в Украине, стали причиной сокращения производства на головном предприятии концерна Volkswagen. Новый 2023 год начнется с сокращения количества рабочих смен на заводе в Вольсбурге с 9 по 27 января, сообщает Автоцентр.

По словам представителя концерна, остановка работ повлияет на перенос производства Volkswagen Golf на сборочную линию №3 и другие участки. В частности, пропорционально сократят количество смен в кузовном и покрасочном цехах. При этом складские и технические службы, обеспечивающие жизнедеятельность завода продолжат работать в своем обычном режиме.

На площадке в Вольфсбурге, где производят «топливные» Golf, Tiguan и Touran, работает около 60 тысяч человек. Как заявил ранее в этом месяце операционный директор Volkswagen Томас Шефер, из-за «полного хаоса» в цепочке поставок завод производит менее 400 тысяч автомобилей в год. Это менее половины его мощности.

Также в начале декабря, в концерне заявили, что завод в Вольфсбурге будет производить компактный электрический хэтчбек iD3 и новый электрический внедорожник размером с Tiguan. На подготовку площадки к их запуску выделено 460 миллионов евро.