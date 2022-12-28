В Украине засветилась самая редкая двухдверная Subaru Impreza

В Украине заметили Subaru Impreza 22B STi 1998 года — дорожную версию раллийного спорткара, выпущенную для омологации к чемпионату мира по ралли WRC, сообщает Автоцентр.

Тираж спорткупе составил 426 экземпляра. Из них 399 продали в Японии, 24 — в Великобритании и Австралии. Еще три прототипа с номером 000 изготовили специально для гонщиков Колина Макрея и Ники Гриста, и технического директора команды Subaru Дэвида Лапворта.

Фотографии «украинского» Subaru Impreza 22B STi с харьковской регистрацией опубликовал ТопЖыр. Автомобиль окрашен в фирменный синий цвет. Такой оттенок использовался для гоночных Subaru, а логотипы с цифрой «555» украшали раллийные автомобили заводской команды с 1993 до 2004 год.

Также числу «555» соответствует индекс 22В в названии «двухдверки» (в шестнадцатитеричной системе 22В означает 555). Он же указывает на 2,2-литровый двигатель. У Subaru Impreza 22B STI — это оппозитный четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом, генерирующий 280 л.с и 363 Нм крутящего момента. Работает он в связке с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом. С места до 100 км/ч «двухдверка» ускоряется за 5,3 секунды и развивает максимальную скорость 250 км/ч.

Стоимость Subaru Impreza 22B STi может составлять от 150 000 до 300 000 и более долларов США. В 2020 году в Великобритании купе с пробегом 436 км продавалось за 295 000 фунтов стерлингов. По сегодняшнему курсу — это 357 200 долларов.