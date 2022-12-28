В Финляндии снова отложили запуск нового реактора на АЭС

Запуск третьего реактора финской атомной электростанции "Олкилуото", который должен был заработать в течение декабря, отложили до весны, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, 27 декабря третий реактор АЭС "Олкилуото" был запущен в тестовом режиме.

Реактор, ввод которого в эксплуатацию отстал от графика уже на 13 лет, был запущен в сентябре, после чего в турбинах охлаждающих насосов возникли трещины. Реактор обслуживают четыре турбины, две из которых к настоящему моменту заменили, а в остальных двух по-прежнему есть трещины. Они, вероятно, возникли во время быстрого переключения нагрузки во время тестового пуска.

Теперь реактор запустили на 11 дней, после чего его остановят на месяц для дополнительной проверки турбин, а затем состоится очередной тестовый запуск в начале февраля.

Оператор станции Teollisuuden Voima рассчитывает, что реактор заработает в коммерческом режиме 8 марта.

В Eesti Energia отметили, что это означает, что этой зимой энергия с "Олкилуото-3" не будет поступать в сеть, что вызывает определенную озабоченность, поскольку январь и февраль традиционно являются самыми холодными месяцами в регионе Балтийского моря.