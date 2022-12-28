Apple планирует выпустить новый iPad mini

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Компания Apple работает над новой версией планшетного компьютера iPad mini — об этом заявил известный аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Начало массовых поставок намечается на конец 2023 или даже первую половину 2024 года, сообщает 3Dnews.

В недавней серии твитов эксперт заявил, что основным «продающим» изменением в новом iPad mini станет применение нового чипсета. Вероятно, о серьёзном пересмотре дизайна речи пока не идёт.

Известно, что iPad mini текущего поколения вышел в сентябре 2021 года с 8,3-дюймовым дисплеем, чипсетом A15 Bionic, портом USB Type-C, кнопкой питания с интегрированным датчиком Touch ID и, опционально, поддержкой 5G. В США модель с 64 Гбайт постоянной памяти стоит от $499.

Дополнительных подробностей о новом iPad mini Куо не рассказал, но заявил, что маловероятно, чтобы Apple заменила данную линейку планшетов на гибкие iPad как минимум до 2025 года. По его мнению, у такого варианта iPad цена была бы намного выше, поэтому такая замена была бы неоправданной.