Будут ли в Украине индексировать пенсии

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Правительство и Минфин могут и планируют индексировать пенсии в марте следующего года, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.

"Наименее защищенные категории на сегодняшний день - это пенсионеры. И государство будет искать способы поддержки пенсионеров" , - сказал он.

При этом, по словам министра, вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.