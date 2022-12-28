Будут ли в Украине индексировать пенсии
Правительство и Минфин могут и планируют индексировать пенсии в марте следующего года, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.
"Наименее защищенные категории на сегодняшний день - это пенсионеры. И государство будет искать способы поддержки пенсионеров", - сказал он.
При этом, по словам министра, вопрос о справедливости и восстановлении способности бюджетников получать достойные заработные платы следует обсуждать уже после победы в войне.
"Последствия любых решений по повышению заработных плат на данном этапе без имеющихся ресурсов для их обеспечения могут привести лишь к обесцениванию гривны, девальвации, инфляции и, соответственно, уменьшению покупательной способности этой же гривны", - сказал Марченко.