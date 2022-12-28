Гривна будет стабильной. Марченко сказал, чего ждать от валютного курса
Обменный курс гривны к доллару и другим валютам в 2023 году будет стабильным, если правительству удастся привлечь в госбюджет 38 млрд долларов для покрытия дефицита, пишет Ростислав Шаправский, РБК-Украина.
"В таком случае (привлечении 38 млрд долларов, - ред.) я не вижу проблем с курсом гривны", - сказал Марченко.
Министр согласился, что импортные закупки энергоресурсов могут повлиять на торговый баланс, но не существенно. Речь идет о нескольких миллиардах долларов.
"Конечно, у нас отрицательный торговый баланс, и надо задавать вопросы поддержки отечественного производителя, потому что сейчас потребление импортных товаров, несмотря на войну, достаточно высокое", - сказал министр.