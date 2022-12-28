Продажа и аренда квартир: итоги года и прогноз на 2023-й год

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Война заставила миллионы украинцев переселиться в другие регионы или уехать за границу. Личные и инвестиционные планы тоже изменились, сообщает Экономическая правда.

Спрос на новое жилье упал на 90%, квартиры на вторичном рынке покупателя не имеют. А арендовать хорошую квартиру в Киеве стало возможно за 200 долл., что полностью перечеркнуло восьмилетний рост этого рынка.

Накануне Нацбанк в отчете о финансовой стабильности отметил, что рынок недвижимости в Украине находится в дисбалансе – арендные цены снизились, а гривневые цены на продажу растут, но спрос очень слаб и нестабильн.

Вместе с тем, девелоперы излучают оптимизм и говорят, что в 2023 году начнут активно строить. Владельцы квартир не спешат отдавать их по дешевке и будут продавать жилье после повышения цен на недвижимость.

Цифры свидетельствуют, что рынок постепенно восстанавливается, а эксперты видят признаки улучшения ситуации как с продажей, так и с арендой. Что может помешать?

Рынок новостроек в цифрах

Ключевой показатель, красноречиво иллюстрирующий состояние рынка новостроек в 2022 году – спрос. За год он упал на 90-95%, говорит Владимир Даниленко, основатель компании M4U, разрабатывающей смарт-решения для девелоперов.

Застройщики даже не пытались стимулировать спрос по традиционному пути – снижению цен.

"Привычные для девелоперов ценовые инструменты стимулирования спроса сейчас не дают ожидаемого эффекта" , – отмечает эксперт.

Напротив – по сравнению с январем цены на новые квартиры выросли на рекордные за последние шесть лет 40%, говорит маркетинг-директор и член правления портала Dom.ria Сергей Молдаховский. Причина – рост себестоимости строительства.

"Себестоимость в Киеве выросла на 38%. Это связано с отсутствием строителей, нехваткой строительных материалов и оборудования, усложненной логистикой" , – объясняет президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир.

Владельцу компании Saga Development Андрею Вавришу пришлось даже искать новых поставщиков строительных материалов и подрядчиков работ.

"Многие компании обанкротились, значительная часть рабочих вступила в ряды Вооруженных сил Украины. Осенью мы должны обеспечить работу в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру и отсутствия электроэнергии. Все это существенно усложняет строительство" , – говорит Вавриш.

По данным M4U, стоимость квадратного метра недвижимости в течение года возрастала пропорционально себестоимости строительства или быстрее ее.

В Киеве квадратный метр подорожал на 34,4% до 60,4 тыс. грн по сравнению с январем, в Киевской области – на 32,9% до 31,6 тыс. грн, в Одессе – на 48,3% до 40,8 тыс. грн .

Во Львове к факторам роста прибавился более высокий, по сравнению с другими регионами, спрос на жилье из-за относительной безопасности региона, поясняет Даниленко. Там цены выросли на 63,1% до 40,8 тыс. грн за квадратный метр.

Застройщики возобновляют работу, но лучше не стало

Несмотря на очень низкий спрос, большинство компаний было вынуждено возобновить работы на строительных площадках, чтобы выполнить обязательства перед инвесторами.

По данным M4U, к ноябрю 2022 года в Киеве возобновили работу 185 площадок с 221 активной в начале года, что составляет 83,7%.

В Киевской области работы и продажи восстановили 77,5% строительных площадок (204 из 263). В Одессе активны 75% проектов, начатых до войны (135 из 180). Во Львове работают 212 строительных площадок, в январе их было 218.

По данным Dom.ria, в конце года 85% компаний-застройщиков возобновили работу, а 60% активно продолжают строительство.

"Даже в Херсоне один застройщик возобновил строительные работы сразу после деоккупации города. Ряд компаний Киевщины активно восстанавливает поврежденное жилье" , – говорит Молдаховский.

На рынке несколько застройщиков, которые, скорее всего, не возобновят работу, добавляет эксперт. Как ни странно, такие компании базируются в относительно спокойных регионах. Эти девелоперы могут обанкротиться из-за их зависимости от так называемых пакетных инвесторов, покупавших много квартир на начальных стадиях строительства.

"Доля инвесторов, которые готовы вкладывать в жилье на проектной стадии, минимальна. Как следствие, у этих компаний отсутствуют продажи и денежные поступления для продолжения или начала строительства", - объясняет Молдаховский.

Летом ЭП писала, что не планируют возобновлять строительство компании ENSO и bUd development, к которым относится Вадим Столар. По данным руководителя одной из крупных строительных компаний, Столар уже не интересуется Украиной и разворачивает девелоперский бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах.

Инвесторов возобновления работ не успокаивают: сроки ввода в эксплуатацию задерживаются минимум в год и будут задерживаться дальше, предупреждают эксперты.

"Откладывание сроков ввода в эксплуатацию вызвано паузой в строительном процессе в начале войны. Также видим задержки с подключением коммуникаций со стороны коммунальных и государственных компаний. Озвучиваются сроки на подключение некоторых домов "до года" , – добавляет Молдаховский.

В преддверии рывка

Девелоперские компании суммируют 2022 год все равно: "Выжили - и хорошо". Они рассчитывают на отложенный спрос и планируют многое строить.

"Имеем колоссальный отложенный спрос на жилую недвижимость, поэтому ожидаем осторожного всплеска продаж. Мы стоим на пороге инвестиционного бума" , – уверена директор по маркетингу компании Alliance Novobud Ирина Михалева.

Клиенты интересуются недвижимостью, однако откладывают подписание соглашений с учетом неопределенной военной ситуации, подтверждает Вавриш.

"Спрос на жилье активизируется, как только ситуация будет становиться более стабильной", - говорит он.

По мнению Молдаховского, украинцы не начнут сразу инвестировать в строительство жилья. Драйвером роста может стать внешний инвестор.

"Отрасль начнет восстанавливаться благодаря внешним инвестициям: восстановлению городов, новым проектам, возможно, новым форматам жилья. Как бы ни хотелось верить, но процесс восстановления рынка не будет таким быстрым", - считает эксперт.

Прогноз по ценам на новые квартиры остается неопределенным и зависит от доступности материалов и логистических преград.

"Прыжка цен я бы не прогнозировал, но колебание будет обусловлено себестоимостью" , – говорит Молдаховский.

Вавриш напоминает, что сейчас идет новая волна роста себестоимости строительства, вызванная дополнительными затратами на альтернативное питание. Стоимость электроэнергии от генератора в 2,5 раза выше, чем от сети.

"В условиях низкого спроса мы сдерживаем рост цен, но когда спрос восстановится, цена откорректируется в соответствии с изменением себестоимости" , – говорит он.

Кушнир напоминает, что значительная часть предприятий, производивших составляющие для строительства, уничтожена или находится на оккупированных территориях. По его подсчетам, для строительства даже бюджетного жилья придется увеличить долю импортной составляющей в материалах с 20 до 70-80%.

Особенно сложно стало достраивать жилье, строительство которого началось до 24 февраля.

"Многие такие квартиры проданы по старым ценам. Чтобы компенсировать разницу в себестоимости, девелоперам придется продавать оставшиеся квартиры дороже, иначе объекты не закончить" , – считает Даниленко.

По мнению Вавриша, "война закончится к лету 2023 года" и девелоперы будут вовлечены в восстановление разрушенных городов, кварталов и объектов инфраструктуры.

"Мы проектируем много объектов и готовимся к новому рывку" , – говорит он.

В таком случае, добавляет Даниленко, у рынка есть все шансы для интенсивного развития. Этому поспособствуют государственные заказы или заказы со стороны международных доноров на восстановление городов, разрушенных во время боев.

Для этого компаниям придется адаптировать внутренние процессы к стандартам ЕС. Это позволит выйти на международные рынки.

"Saga Development ведет переговоры с посольствами, которые ищут для своих компаний партнеров в Украине, и видим большую заинтересованность с их стороны в сотрудничестве" , – добавляет Вавриш.

Надеются девелоперы и на государственную ипотечную программу "еселя". Спрос на жилье обеспечат владельцы разрушенного войной жилья и нуждающиеся в улучшении условий проживания. По данным Dom.ria, условиями программы интересуются около 17% покупателей, отвечающих ее критериям.

M4U ожидает, что в начале весны рынок пройдет "дно". После этого активы в Украине, включая недвижимость, начнут дорожать.

"Пройдя тяжелую зиму, привлекая новых инвесторов, получив положительные результаты на поле боя и на международной политической арене, рынок перезапустится" , - верит Даниленко.

Вторичный рынок: дешево не продают, ждут

Поведение покупателей квартир на вторичном рынке зависело от ситуации в стране, говорит Молдаховский. Течение войны сказывалось на ценах, спросе и предложении.

В первом и втором кварталах цены прыгнули вверх на западе и в центре страны, куда в большинстве своем перемещались украинцы. После освобождения Киевщины в начале апреля киевляне и жители области возвращались в свои дома. По данным Dom.ria, тогда спрос на жилье и цены на него на мероприятии несколько снизились.

До 24 февраля был "рынок продавцов", которые редко шли на снижение цен и были готовы подождать с продажами. Пока все чаще между продавцами и покупателями есть диалог для согласования взаимовыгодных условий, говорит Молдаховский.

По данным портала Rieltor, за год медианная цена объявлений по продаже столичных однокомнатных квартир уменьшилась с 63-68 тыс. долл. до 59,1 тыс. дол. Медианная цена объявлений проданных квартир не изменилась и составляет 56,5 тыс. дол.

Из-за существенного падения спроса на жилье вторичный рынок частично превратился из купли-продажи в рынок аренды.

"Многие украинцы не находят покупателя или не хотят снижать цену, поэтому предлагают жилье в аренду" , – говорит эксперт.

Два разных полугодия на рынке аренды

Первые два квартала были турбулентными, а с июля рынок долгосрочной аренды квартир стал стабилизироваться, сообщили в OLX.

"В третьем квартале мы наблюдали пик предложений: в июле-сентябре владельцы помещений разместили более 318 тысяч объявлений. Традиционно самый большой выбор жилья в течение года оставался в столице, хотя предложение то росло, то проваливалось в зависимости от ситуации на фронте" , - говорят аналитики компании.

Во Львове ассортимент квартир рос постепенно. Если за первые три месяца года было 8,5 тыс объявлений об аренде, то во втором квартале – 19,2 тыс. В июле-сентябре выбор квартир вырос еще на 17% до 22,6 тыс.

Спрос на аренду жилья в регионах тесно связан с военными успехами украинской армии. Так, в первом квартале украинцы больше всего интересовались квартирами во Львове – почти 281 тыс. отзывов на объявление.

В апреле-июне резко возрос интерес к аренде квартир в Днепре, когда в область стали активнее переезжать украинцы из прифронтовых регионов, в частности, из Запорожской области. Число отзывов в этот период превысило 326 тыс.

С июля возобновился спрос на аренду в Киеве. Этому способствовали деоккупация области и постепенное восстановление региона. Интерес вырос почти вдвое по сравнению со вторым кварталом до 430 тыс. отзывов. В четвертом квартале, когда произошло увольнение Харьковщины, начал восстанавливаться рынок аренды и в Харькове.

По данным аналитиков OLX, цены на аренду возвращаются к довоенному уровню. Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице в начале 2022 года немного превышала 10 тыс. грн. После проседания весной и в начале лета цены вернулись до 9,9 тыс. грн в октябре-декабре.

Самые низкие медианные цены на однокомнатные квартиры в четвертом квартале были в Чернигове (3,7 тыс. грн), Житомире (4,7 тыс. грн) и Черкассах (5,5 тыс. грн).

Аренда жилья: прогноз на 2023 год

Сфера аренды жилья постепенно стабилизируется и восстанавливается, а рынок адаптируется к реалиям войны, считают в OLX. В Ассоциации специалистов недвижимости говорят, что на украинский рынок аренды вернулась сезонность.

Возрастает популярность аренды частных домов, которые можно оборудовать генератором и отапливать дровами. Также больше ценятся помещения, в которых произведен газ, а зависимость от электроэнергии меньше.

Молдаховский считает, что стоимость аренды квартир начнет расти после победы в войне в связи с возвращением украинцев из-за границы и внутренне перемещенных в свои регионы. Будет способствовать росту спроса и цен на туризм.