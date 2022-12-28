Минобороны Италии: РФ может применить тактическое ядерное оружие

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае если России будет угрожать поражение в войне она может пойти на применение тактического ядерного оружия.﻿ Об этом пишет издание Il Fatto Quotidiano, сообщает Европейская правда.

"Применение тактической ядерной энергетики планируется Россией. Для нас это немыслимо, а для Москвы - да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть поражение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна" , - сказал Крозетто.

В то же время он заверил, что Италия продолжит поддерживать Украину в том числе предоставлением военной помощи.

Министр уточнил, что компоновка шестого пакета помощи Украине еще не начата, но подтвердил, что "Украина месяцами просит о поддержке против воздушных атак на гражданские объекты: больницы, школы, электростанции".

"Если это возможно, мы, безусловно, поможем им защитить себя: Россия пересекла границу, которую она не должна была пересекать" , - отметил Крозетто.

По мнению министра обороны, "поставки должны быть совместимы с наличием возможности пополнить запасы этого оружия и передать его Киеву в хорошем рабочем состоянии.