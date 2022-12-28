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РФ даже в случае "мира" с Украиной не уйдет с оккупированных земель - Кремль

РФ даже в случае "мира" с Украиной не уйдет с оккупированных земель - Кремль
Фото: kremlin.ru

В Кремле дали понять﻿, что любой "мир" с Украиной должен исходить из того, что российская армия не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву. 

"Пока нет никакого "мирного плана" Украины, давайте начнем с этого. 
Опять же не может существовать никакой "мирный план" Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территории, с вхождением в состав России новых регионов – четырех (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в придачу к аннексированному Крыму – ред.)", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, никакой план, который не учитывает эти "реалии", созданные Россией, не может претендовать на то, чтобы быть принятым.

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