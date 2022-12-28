Олигарха Константина Жеваго задержали в Куршевеле – ГБР

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Украинского бизнесмена и бывшего народного депутата Константина Жеваго задержали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции по запросу Государственного бюро расследований. Об этом сообщила﻿ советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального марафона новостей

"На сегодняшний день по запросу следователей ГБР удалось в Куршевеле задержать Константина Жеваго. Вы знаете, что он является фигурантом нескольких уголовных производств ГБР. И сейчас готовятся документы к экстрадиции" ,- подчеркнула Сапьян.

Жеваго задержали представители криминальной полиции Франции 27 декабря в одном из отелей Куршевеля. В бюро отметили, что экс-нардеп пытался обжаловать правомерность задержания, но в конце концов согласился пойти вместе с представителями компетентных органов Франции.

28 декабря запланировано избрание экстрадиционного ареста Жеваго в суде города Шамбери.

ГБР уже готовит необходимый пакет документов для его экстрадиции в Украину.

Сообщается, что во исполнение постановления суда о содержании Жеваго под стражей следователи ГБР подготовили ходатайства о заключении под стражу до получения требования об экстрадиции экс-нардепа в 38 стран.

Работа с правоохранителями разных стран продолжалась несколько месяцев.

27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.

Руководство банка подозревают в организации механизма растраты 113 млн долларов, который нанес ущерб интересам государства и вкладчиков банка.