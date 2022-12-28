Гайдай: После Кременной есть два варианта развития событий

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил﻿, что у украинских военных будет минимум два варианта развития боевых действий после освобождения Кременной в Луганской области.

"После освобождения Кременной есть два варианта развития событий: шагать на Старобельск - главный логистический центр области, или помочь Бахмуту, и идти на Рубежную и Северодонецк, чтобы "расколоть" рашистскую группировку на этом направлении" , - заявил Гайдай.

Глава ОВА подчеркнул, что командование РФ и гражданские россияне покинули город.