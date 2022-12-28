Гайдай: После Кременной есть два варианта развития событий
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что у украинских военных будет минимум два варианта развития боевых действий после освобождения Кременной в Луганской области.
"После освобождения Кременной есть два варианта развития событий: шагать на Старобельск - главный логистический центр области, или помочь Бахмуту, и идти на Рубежную и Северодонецк, чтобы "расколоть" рашистскую группировку на этом направлении", - заявил Гайдай.
Глава ОВА подчеркнул, что командование РФ и гражданские россияне покинули город.
"Военное командование действительно переместилось в другие населенные пункты. Все приезжавшие работать россияне - гражданские, медики или какие-то ремонтные бригады уже свернули свои работы и выехали в сторону Российской Федерации. Работы, которые даже были начаты, были заморожены", - добавил Гайдай.