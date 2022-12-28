NYT: США пытаются задушить поставки иранских БПЛА России

Администрация Джо Байдена развернула широкие усилия, нацеленные сдержать возможности Ирана производить и поставлять беспилотники России, которые затем она использует в войне против Украины. Эта кампания напоминает многолетнюю американскую программу, целью которой было отрезать Тегеран от доступа к ядерным технологиям. Об этом пишет New York Times, журналисты которого провели интервью с разведчиками, военными и чиновниками в сфере национальной безопасности в США, Европе и на Ближнем Востоке, сообщает Зеркало недели.

Собеседники издания описали расширенную американскую программу, призванную задушить иранские возможности производить беспилотники, усложнить для российской стороны задачи проведения запусков «дронов-камикадзе» и обеспечить Киев необходимыми средствами обороны для уничтожения таких аппаратов.

Размах усилий стал более очевидным на протяжении последних недель. Вашингтон ускорил свои действия, нацеленные лишить Иран доступа к западным компонентам, необходимым для производства беспилотников, которые Тегеран продает России. Ведь изучение обломков сбитых в Украине аппаратов показало, что в них очень много технологических разработок из Америки.

«Американские силы помогают армии Украины наносить удары по местам, с которых запускают беспилотники. И это трудная задача, потому что россияне постоянно меняют места запуска: от футбольных полей до парковок. Американцы спешат с новыми технологиями, которые должны предупреждать заранее о приближении роев беспилотников, чтобы повысить шансы Украины их сбить с помощью всего, что только есть: от пулеметов до ракет» , - пишет издание.

Но все эти усилия столкнулись с серьезными вызовами. Лишить Иран доступа к важным запчастям для беспилотников оказалось так же тяжело, как и в случае компонентов для центрифуг на протяжении последних десятилетий, чтобы не позволить Тегерану обогащать уран для ядерной бомбы. Американские разведчики сказали New York Times, что иранцы используют в программе по производству беспилотников свой опыт, который они приобрели в строительстве центрифуг. Они ищут технологии двойного назначения на черном рынке, чтобы обойти экспортный контроль.

«На самом деле одну из иранских компаний, которую Британия, Франция и Германия считают ключевым производителем одного из двух видов беспилотников, купили россияне. Qods Aviation много лет назад была внесена в список ООН, перечисляющий всех поставщиков иранской ядерной и ракетной программ. Компания, принадлежащая иранским военным, смогла расширить свои линии производства беспилотников, несмотря на санкции» , – пишет New York Times.

Попытки Вашингтона разобраться с иранскими дронами начались в критично важный момент в войне. Украина пытается использовать свои беспилотники для ударов по целям в России. На этой неделе она атаковала авиабазу, на которой базировались российские стратегические бомбардировщики. Также Вашингтон и Лондон предупреждают, что Иран намерен передать России ракеты как раз тогда, когда Москва испытывает острый дефицит.

«В западной разведке убеждены, что Иран и Россия, одинаково изолированные американскими санкциями, строят новый союз выгоды. Один высокопоставленный военный чиновник, сказал, что это партнерство быстро углубляется после того, как иранское согласие поставлять беспилотники «спасло Путина» прошлым летом» , – говорится в статье.

Администрация Байдена потеряла надежду на то, что удастся возродить ядерное соглашение с Тегераном за 2015 год. Так что она добавляет новые санкции каждые несколько недель. Также чтобы остановить атаки беспилотников по Украине, помощники Байдена сотрудничают с союзником, у которого есть большой опыт борьбы с иранской ядерной программой - с Израилем.

Во время видео-переговоров в прошлый четверг с израильскими военными, разведчиками и чиновниками в сфере национальной безопасности советник президента США Джейк Салливан «обсудил иранские военные отношения с Россией, включая передачу оружия Кремлю для использования против Украины, уничтожения ее гражданской инфраструктуры и поставку российских военных технологий Ирану за это».

Так было сказано в итоговом заявлении Белого дома после встречи. Она не раскрывает детали о том, как США и Израиль собираются разобраться с проблемой. Но сам факт, что администрация решила поднять этот вопрос во время ежеквартальной встречи, которая обычно сосредоточена на иранских ядерных возможностях, - это очень важно.