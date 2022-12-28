Defense Express: РФ может хватить ресурсов еще на 2-3 года войны

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Директор Defense Express Сергей Згурец не исключает того, что война может затянуться на 2 или 3 года, ведь РФ хватит ресурсов на столь длительные боевые действия. Он отметил, что именно для этого РФ хочет заморозить конфликт, сообщает Зеркало недели.

При этом Згурец считает, что будущий год станет решающим в войне.

"Потенциал Украины для продолжения наступательных действий зависит от регулярности и надежности военной помощи от наших партнеров. Поскольку эта помощь влияет на накопление украинских резервов. Сейчас мы находимся в таком состоянии, когда Украина и противник накапливают силы для дальнейших боевых действий" , - сказал Згурец.

Он отметил, что между успехами Украины и военной помощью от НАТО есть связь.