Эстония дала неутешительный прогноз по исключению России из Совбеза ООН

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В Министерстве иностранных дел Эстонии сообщили, что в настоящее время у Украины нет достаточной поддержки в вопросе исключения России из Совета безопасности ООН, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ERR.EE.

Вице-канцлер Министерства иностранных дел Эстонии Мярт Вольмер сказал, что большинство государств не разделяют подход Украины к вопросу членства России в Совете Безопасности ООН.

"Очень большой международной поддержки Украины по этому вопросу, к сожалению, нет" , - сказал вице-канцлер.

Вольмер пояснил, что рассмотрение вопроса об исключении РФ из Совета Безопасности ООН было бы возможным в случае, если бы очень большое количество государство думало так, как Украина.

По мнению Вольмера этот вопрос бесперспективен, а сосредоточится следует на тех аспектах международной жизни, в которых Россию действительно можно потеснить и изолировать,

"России скорее следует препятствовать там, где это действительно можно осуществить, где этому есть определенная поддержка, где мы сможем отодвинуть ее от процессов принятия решений в мире" , - добавил он.

Напомним, Украина официально инициировала исключение России из Совбеза ООН. Как пояснили в украинском МИД, Москва получила место в Совбезе в результате нарушения устава ООН.

Кроме того, 23 декабря глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН.

Ранее СМИ сообщили, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.