ВСУ: Шойгу отправил на фронт свою ЧВК, которая конкурирует с "вагнеровцами"

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Под Угледаром в Донецкой области заметили ЧВК "Патриот" министра обороны РФ Сергея Шойгу, которая конкурирует с "вагнеровцами" Евгения Пригожина, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона новостей.

"В частности, в районе Степного на Угледарском направлении мы заметили, что уже кроме ЧВК "Вагнер" появилась ЧВК "Патриот", аффилированная действующим министром обороны РФ Шойгу. Очевидно, они подтягивают все боеспособное, чтобы добиться хоть какого-то результата".

Череватый, комментируя слухи о конфликте между ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и ЧВК "Патриот" Сергея Шойгу, назвал их конкурентными. В то же время они находятся на разных "театрах военных действий. По его мнению, прямого взаимодействия между ними нет.

Что этому предшествовало: