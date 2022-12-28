Резников: Оккупанты депортировали из Украины более 13 тысяч детей

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты депортировали из Украины более 13 тысяч детей, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Россия депортировала более 13 000 украинских детей. 4-я Женевская конвенция призывает способствовать возобновлению контактов и встречам членов семьи. Но цель "русского мира" другая — убить миллионы украинцев и сделать их детей россиянами" , — написал он.

Как сообщалось, с начала полномасштабной агрессии России и по состоянию на 7 декабря погибли 443 ребенка, 853 — получили ранения. Еще 333 ребенка пропали без вести. Кроме того, 8017 детей были найдены, а 119 — возвращены.

22 декабря мэр оккупированного сейчас Мелитополя Запорожской области Иван Федоров рассказал, что российские захватчики планируют вывезти детей с временно захваченных территорий в Москву — якобы на новогоднюю елку.