В ВСУ призвали дождаться официального сообщения Генштаба о Кременной

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Силы обороны призвали украинцев запастись терпением относительно освобождения Кременной в Луганской области и ждать официального сообщения от Генштаба, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона новостей.

Комментируя недавнюю статью The New York Times об успехах ВСУ вблизи Кременной, Череватый подчеркнул, что Генштаб сообщит официально, если на этом направлении будут существенные результаты.

"Я могу сказать, что The New York Times – очень авторитетное издание, и у них, вероятно, хорошие источники. Однако на этом направлении продолжается уже некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых, я думаю, что когда там будет достигнут существенный результат, я обязательно сообщу нашей общественности. Пока надо запастись терпением и ждать официальных сообщений".

Он добавил, что освобождение Кременной позволит "двигаться дальше" по Луганщине, а также имеет морально-психологическое значение, потому что россияне будут воспринимать это как вторжение на свою территорию.

Отвечая на вопрос, действительно ли российское военное руководство переместилось из Кременной в Рубежное, Череватый сказал:

"Это традиционная для них практика после серии поражений, которые они потерпели в Украине, у них пропала уже бравада. Когда они понимают, что для них может быть неблагоприятный исход, они перемещают свои командные, логистические пункты".

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