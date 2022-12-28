УЗ готовится к новогодним праздникам: добавляет новый рейс и больше вагонов

"Укрзализныця" начала подготовку в пиковому периоду перевозок, который наблюдается на новогодние праздники. В частности, будет добавлен дополнительный рейс из Киева в Тернополь, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает УЗ в Telegram.

Как отмечают в компании, они добавляют больше вагонов на всех наиболее ажиотажных направлениях. Например поезд 12/11 Одесса-Львов пополняют прямо сейчас. Сегодня, 28 декабря, с 17:00 до 18:00 украинцам предложат 3 200 дополнительных мест на полторы сотни рейсов 29 декабря и 4 400 мест на 30 декабря.

Также в УЗ добавляют, что дополнительный поезд Интерсити 747/748 Киев-Тернополь будет курсировать с 29 декабря по 7 января. Он будет отправляться со столицы в 16:13, из Винницы в 18:52, из Хмельницкого в 21:00 и будет прибывать в Тернополь в 22:48. Обратная отправка с 30 декабря по 8 января в 06:18 с прибытием в Хмельницкий в 07:48, в Винницу 09:39, в Киев в 12:15.

Также украинцам напомнили, что у УЗ есть "Буковельский экспресс" со Львова и "Лыжный экспресс" до Славска специально для туристов, которые хотят отдохнуть в горах.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов на новогодние праздники во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы, а также в Кривой Рог.