The Guardian: В Китае на мосту столкнулись более 200 автомобилей

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Сегодня, 28 декабря, на мосту Чжэнсинь Хуанхэ в китайском городе Чжэнчжоу во время сильного тумана произошло масштабное ДТП, в результате которого умер человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Guardian.

Спасатели сообщили, что более 200 автомобилей врезались друг в друга.

На фотографиях и видео, опубликованных в социальных сетях, на мосту Чжэнсинь Хуанхэ можно было увидеть смятые и поваленные друг на друга машины и грузовики.

"Это слишком страшно. Здесь полно людей, я не думаю, что мы сможем уехать с моста" , - говорится на фоне одного из видеороликов.

Многие пострадавшие были заблокированы в своих автомобилях. Пожарная служба направила в помощь 11 пожарных машин и 66 пожарно-спасательных служб, сообщают государственные СМИ. Полиция закрыла мост для транспорта.

По данным метеорологической службы, в среду утром видимость во многих районах составляла менее 500 метров, а иногда – до 200 метров.

Напомним, 24 декабря, в испанском городе Понтеведра автобус упал в реку.

Ранее мы писали, что в Винницкой области автомобиль столкнулся с автобусом . В результате погибли женщина и ребенок.