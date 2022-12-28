В Венгрии снова призывают пересмотреть санкции ЕС против России

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Главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан считает, что Европейский Союз должен начать дискуссию о пересмотре санкций, введенных против России, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в интервью изданию Index.

По словам советника Орбана, Венгрия еще с 2014 года не поддерживала санкции, поскольку считает, "что это политический инструмент, который не является эффективным, исходя из исторического опыта".

"В данном случае целью санкций должно быть установление мира и уход России по крайней мере до границ, существовавших до 24 февраля. Однако в конце декабря мы находимся в точке, когда был введен ряд санкций, до сих пор нет мира, а Россия оккупировала больше территории, чем до 24 февраля" , - утверждает Балаш Орбан.

В то же время он уверяет, что для Венгрии важно единство Европейского Союза, поэтому она будет поддерживать ограничительные меры против России, но "борется за исключения в сферах, которые представляют элементарный национальный интерес".

"Так было, например, с нефтяными санкциями. Мы также занимаем принципиальную позицию, что если новые санкции будут введены в энергетической сфере, то это нанесет ущерб нашему государству. Учитывая это, мы не допустим, например, введение санкций против религиозных лидеров и должностных лиц, которые будут играть важную роль в миростроительстве или отвечать за энергетическое сотрудничество с нами" , - добавил советник венгерского премьера.

Балаш Орбан также сослался на "национальные консультации" правительства Венгрии по санкциям, где большинство выступило против них.

"Пришло время говорить в Брюсселе о том, какие санкции имеют смысл, а какими - что очевидно, возможно, даже для других - мы просто стреляем себе в ногу. Мы поощряем к дискуссии по этому вопросу, и мнение более миллиона венгерских граждан на общенациональном опросе будет отличным мандатом для этого" , - считает он.

Ранее главный советник венгерского премьера также заявил, что ЕС должен провести оценку влияния европейских санкций против России на страны ЕС, прежде чем согласовывать какие-то новые.