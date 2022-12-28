Bloomberg: Экспорт "Газпрома" достиг самого низкого уровня с начала столетия

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Экспорт российского "Газпрома" в 2022 году сократился почти вдвое - достигнув самого низкого уровня с начала 21 века. После вторжения России в Украину значительно снизился поток газа в Европу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

В текущем году российский газовый гигант отправил 100,9 миллиарда кубометров топлива в страны за пределами бывшего Советского Союза. Это на 46% меньше, чем было в 2021 году.

Из-за введенных ЕС санкций в течение нескольких месяцев поставки компании значительно сократились. В начале этого года ряд европейских стран был полностью отключен от российского газа из-за отказа платить за поставки в рублях. К тому же почти все основные маршруты трубопроводов, которые поставляют российский газ, были определенным образом скомпрометированы.

Сейчас российский газ в Европу поступает только через один из пунктов трансграничной границы России с Украиной и одну нить газопровода "Турецкий поток" через Турцию в Венгрию и Сербию.

Однако сейчас "Газпром" постепенно наращивает поставки в Китай, причем суточные объемы в декабре превышали договорные уровни, а в отдельные дни - достигали рекордов.

Напомним, вице-премьер-министр Российской Федерации Александр Новак заявил о готовности возобновить поставки газа в ЕС по газопроводу "Ямал-Европа", который ранее был остановлен "по политическим мотивам".

Однако, ранее сообщалось, что за четыре месяца ЕС сократил потребление газа на 20%.