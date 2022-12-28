МИД Эстонии поддерживает исключение России из Совбеза ООН
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал исключение России из Совбеза ООН, сообщает Новое время.
О том, что Россия больше не должна быть членом Совета безопасности он написал в Twitter.
"Считаю нелегитимным членство России как государства-агрессора в Совете Безопасности ООН. Россия не должна быть членом СБ ООН", — подчеркнул Рейнсалу.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН.
В МИД пояснили, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.
Там также отметили, что Россия не только нарушает статут ООН и блокирует принятие резолюций, но также разжигает по всему миру военные конфликты и занимается ядерным шантажом.