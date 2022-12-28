МИД Эстонии поддерживает исключение России из Совбеза ООН

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал исключение России из Совбеза ООН, сообщает Новое время.

О том, что Россия больше не должна быть членом Совета безопасности он написал в Twitter.

"Считаю нелегитимным членство России как государства-агрессора в Совете Безопасности ООН. Россия не должна быть членом СБ ООН" , — подчеркнул Рейнсалу.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально поднимет вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

В МИД пояснили, что после распада СССР в 1991 году данный вопрос с точки зрения международного права так и не был урегулирован, чем и пользуется до сих пор РФ.

Там также отметили, что Россия не только нарушает статут ООН и блокирует принятие резолюций, но также разжигает по всему миру военные конфликты и занимается ядерным шантажом.