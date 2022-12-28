Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!
Детальнее

Данилов ответил на слова Пескова: Нет никаких новых территорий РФ

Данилов ответил на слова Пескова: Нет никаких новых территорий РФ
Фото: Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на слова спикера российского диктатора Дмитрия Пескова о том, что РФ добровольно не покинет оккупированные территории Украины, а все "мирные" договоры должны учитывать "новые территории РФ", сообщает Украинская правда.

Об этом Данилов сообщил в Twitter.

"Нет никаких реалий, в которых существуют "новые территории в составе рф". Кремлеспикерам пора выйти из состояния информационного бреда. Реалии РФ - это позор, поражение и ее развал.
Без учета этих реалий никакой "мирный план" не состоится. Общение с Иблисами приводит к досадному выпадению из реальности".

Представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что любой "мир" с Украиной должен исходить из того, что российская армия не будет уходить с захваченных территорий и возвращать контроль над ними Киеву.

Предыстория:

  • Российский диктатор Владимир Путин делает вид, что хочет переговоров о мире с Украиной, а украинские власти якобы отказываются от них. Он готов продолжать войну, пока Киев не изменит позицию.
  • В США считают, что Россия может использовать дипломатические переговоры о прекращении войны в Украине как трюк для улучшения своей тактической позиции на поле боя.
  • В Великобритании также констатировали, что Путин может использовать тему переговоров для пополнения запасов своих войск перед началом нового наступления.
  • Аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что российский президент не заинтересован в переговорах с Украиной, которые могли бы привести к устойчивому миру, а пускает пыль в глаза западным лидерам, пытается ухудшить отношения Киева и западных партнеров, хочет дать возможность своим войскам восстановиться.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и его команда заявляют, что предпосылкой для мирных переговоров с Москвой является вывод войск РФ из Украины, а война закончится тогда, когда Украина деоккупирует все свои территории, включая Донбасс и Крым.

Новости

Популярные темы форума

analytics