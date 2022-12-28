Воздушные силы сбили более 420 ракет и 430 дронов с сентября

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С 11 сентября силы украинской противовоздушной обороны сбили более 420 российских ракет и 430 вражеских "дронов-камикадзе", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 28 декабря.

"Все дату 10 октября, от первого массированного обстрела (энергетической инфраструктуры Украины – ред.), приняли за начало отсчета атак на энергетическую инфраструктуру. Но на самом деле ударили по Харьковской ТЭЦ еще 11 сентября. Именно эта дата, когда террористы напали на башни-близнецы (в 2001 году в Нью-Йорке – ред.), – так же и они (россияне) начали нападать на нашу критическую инфраструктуру.

С тех пор уже более 420 ракет и 430 дронов-камикадзе были сбиты противовоздушной обороной, а атаковало большее количество, разумеется".

Много ракет в РФ использовано, носители есть, но не факт, что есть в достаточном количестве ракеты к ним, отметил Игнат.

По его словам, самолеты стратегической авиации – Ту-95 и Ту-160 – сейчас перебазировались на другие аэродромы, рассредоточились в РФ.

Игнат выразил мнение, что взрывы на аэродроме в Энгельсе и передислокация техники РФ в Приморский край существенно не влияют на способность российской авиации наносить ракетные удары по Украине.