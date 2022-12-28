Генштаб: Враг продолжает вести наступление на двух направлениях

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Враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлениях. На других направлениях противник обороняется, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на вечер 28 декабря.

В течение суток оккупанты нанесли 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. На последнем артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы н.п. Ветеринарное, Огурцово, Гатище, Волчанск, Старица, Двуречная, Новомлынск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крахмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Диброва в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 20 населенных пунктов. В частности, это — Спорное, Белогоровка, Соледар, Григоровка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк на Донетчине.

На Авдеевском направлении враг стрелял из танков, минометов и ствольной артиллерии в районы Бердичева, Авдеевки, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огневое влияние попали Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты огнем артиллерии терроризировали жителей более 25 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казацкое и Львове на Херсонщине. Снова от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки Херсонской области и город Херсон. Есть пострадавшие посреди мирного населения.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 4 удара по районам сосредоточения захватчиков, а подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и состав боеприпасов врага.