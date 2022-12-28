Литва заморозила более 85 миллионов евро активов России и Беларуси

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Служба расследования финансовых преступлений Литвы, которая обеспечивает выполнение санкций ЕС против России из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Литвы.

Сегодня, 28 декабря, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте встретилась с руководством Службы расследования финансовых преступлений. На встрече, помимо прочего, они обсудили внедрение санкций против России.

В настоящее время именно служба расследования финансовых преступлений обеспечивает выполнение международных санкций в Литве. Согласно ее данным, общая сумма поступлений замороженных средств составляет более 85 млн евро:

9 юридических лиц из России составляет - 77 млн евро;

6 юридических и 1 физическое лицо из Беларуси - 9 млн ​​евро.

Напомним, по состоянию на декабрь в Германии заморожены активы подсанкционных лиц или компаний из России на сумму около 5 млрд евро.

Венгрия в свою очередь заморозила российские активы на сумму 350 млрд форинтов, или 870 млн евро, что гораздо больше, чем последняя блокировка российских активов в этой стране.