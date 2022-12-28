Страны-члены Евросоюза передадут Украине 120 школьных автобусов

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Страны-члены Европейского Союза передадут Украине 120 школьных автобусов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В акции солидарности приняли участие Эстония, Финляндия, Латвия, Германия и Нидерланды со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии

Так, государства закупили и передадут Украине 120 школьных автобусов.

Таким образом, общее количество школьных автобусов для Украины достигнет 240 шт.

Кроме того, Евросоюз выделит 14 млн евро на закупку еще 120 школьных автобусов для Украины.

Как сообщалось, по всей Украине насчитывают более 2,5 тысяч школьных укрытий, в которых есть интернет.