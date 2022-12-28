Зеленский провел встречу с министром обороны Франции: о чем говорили

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В Киеве завершился визит министра обороны Франции Себастьена Лекорню, в ходе которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Как сообщил в собственном канале Зеленский, на встрече с министром они обсудили ситуацию безопасности на фронте и оборонные нужды Украины.

"Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции. Благодарю его за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление способностей Сил обороны" , — подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский поблагодарил весь французский народ и всех причастных к организации поддержки в решении финансовых, гуманитарных и других вопросов помощи нашей стране, в частности конференции, которая помогла собрать для Украины значительные средства.

Напомним, ранее сообщалось, что министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл с визитом в Киев.