Зеленский провел встречу с министром обороны Франции: о чем говорили
В Киеве завершился визит министра обороны Франции Себастьена Лекорню, в ходе которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.
Как сообщил в собственном канале Зеленский, на встрече с министром они обсудили ситуацию безопасности на фронте и оборонные нужды Украины.
"Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции. Благодарю его за уже оказанную военную помощь, направленную на защиту украинского неба и усиление способностей Сил обороны", — подчеркнул президент.
Кроме того, Зеленский поблагодарил весь французский народ и всех причастных к организации поддержки в решении финансовых, гуманитарных и других вопросов помощи нашей стране, в частности конференции, которая помогла собрать для Украины значительные средства.
Напомним, ранее сообщалось, что министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл с визитом в Киев.