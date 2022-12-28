Министры обороны Франции и Украины договорились о новых поставках систем ПВО

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министры договорились о продолжении передачи оружия и боеприпасов украинской армии, включая системы ПВО, сообщает Новое время.

"Был рад принять в Киеве французского коллегу и большого друга Себастьяна Лекорню. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией мощной поддержки Украины" , — пишет Резников в Twitter.

Он подчеркнул, что Франция продолжит передавать Украине военную помощь.

"Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба" , — написал украинский министр.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Франции, который приехал в Украину впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны.