Министры обороны Франции и Украины договорились о новых поставках систем ПВО
Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Министры договорились о продолжении передачи оружия и боеприпасов украинской армии, включая системы ПВО, сообщает Новое время.
"Был рад принять в Киеве французского коллегу и большого друга Себастьяна Лекорню. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией мощной поддержки Украины", — пишет Резников в Twitter.
Он подчеркнул, что Франция продолжит передавать Украине военную помощь.
"Поставки оружия и боеприпасов для украинской армии будут продолжены, включая отличные французские системы для защиты нашей земли и неба", — написал украинский министр.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром обороны Франции, который приехал в Украину впервые с начала развязанной Россией полномасштабной войны.