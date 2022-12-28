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Воздушные силы сбили в Днепропетровской области 5 вражеских дронов

Воздушные силы сбили в Днепропетровской области 5 вражеских дронов
Фото: Скриншот

Воздушные силы сбили в Днепропетровской области 5 вражеских дронов, вероятно иранских "Шахедов", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило воздушное командование "Схід".

"На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожено пять БПЛА противника (предположительно Шахеды)".

Напомним:

  • Оккупанты вечером 28 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе.
  • Сейчас тревога продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях.
  • Местные жители и журналисты сообщали о звуках взрывов в Днепре также сообщает "Суспільне".

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