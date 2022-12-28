Воздушные силы сбили в Днепропетровской области 5 вражеских дронов
Воздушные силы сбили в Днепропетровской области 5 вражеских дронов, вероятно иранских "Шахедов", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило воздушное командование "Схід".
"На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожено пять БПЛА противника (предположительно Шахеды)".
Напомним:
- Оккупанты вечером 28 декабря атаковали Украину дронами-камикадзе.
- Сейчас тревога продолжается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях.
- Местные жители и журналисты сообщали о звуках взрывов в Днепре также сообщает "Суспільне".