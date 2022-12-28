Украинский суд вынес первый приговор за военное преступление в Крыму

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Украинский суд вынес первый приговор за военное преступление, совершенное во временно оккупированном Крыму. Осуждены два бывших работника СБУ, которые пытали активиста Евромайдана Александра Костенко, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АРК и г. Севастополь в Telegram.

"Это первый приговор за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) с начала международного вооруженного конфликта в Крыму. Прокуроры в суде доказали, что осужденные поместили за решетку и пытали украинского активиста Евромайдана Александра Костенко" , – проинформировал руководитель прокуратуры Крыма Игорь Поночевный.

Как отмечается, двоих бывших работников СБУ Крыма заочно приговорили к 9 и 10 годам лишения свободы.

В прокуратуре сообщили, что после оккупации Крыма они начали сотрудничать с врагом и перешли на службу в так называемое управление ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь.

"В начале 2015 года "сотрудники ФСБ" в г. Симферополь похитили, а в дальнейшем поместили за решетку украинского активиста, участника Революции достоинства Александра Костенко. К нему применяли пытки электрическим током, физическое насилие и угрозы. Такими методами осужденные пытались получить признание в преступлении, которого активист не совершал, а именно в нанесении телесных повреждений сотруднику спецподразделения "Беркут" в 2014 году на майдане Незалежности в г. Киев" , – рассказали в прокуратуре.

Через несколько месяцев оккупанты уже начали "суд" над потерпевшим. Обвинение против него представляла бывший оккупационный "прокурор" Крыма Наталья Поклонская. Позже за это дело она получила звание "генерала".