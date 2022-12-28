Зеленский обратился к украинцам – поддерживайте друг друга

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 28 декабря, попросил украинцев поддерживать других, уделять больше внимания близким и помогать тем, кому сейчас тяжело, сообщает Новое время.

"Что бы ни происходило и что бы ни было у вас на душе, поддерживайте друг друга. Пожалуйста, найдите время, чтобы сказать теплые слова тем, кто рядом с вами, даже если это не близкие вам люди — просто другим украинцам… Чаще обнимайте родных. Чаще говорите друзьям, как вы их цените. Чаще поддерживайте коллег. Чаще благодарите родителей. Чаще радуйтесь детям" , — призвал он.

Глава государства добавил, что украинцы не потеряли и не потеряют человечность, несмотря на непростой год впереди. Он также призвал поддерживать тех, кто защищает Украину, и делать все для помощи украинским бойцам.

"Наше с вами внимание к другим, когда его может не хватать от кого-то из родных — по разным причинам, — наши с вами слова, которые могут согреть тех, кто рядом, когда события слишком холодные, и наша с вами забота друг о друге, когда обстоятельства испытывают, — все это тоже наша общая защита" , — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины 28 декабря выступил с ежегодным посланием в Верховной Раде. Во время обращения, которое длилось почти час, он вспомнил события развязанной Россией полномасштабной войны, то, как украинцы своей стойкостью объединили мир, и назвал три пункта, которых должно придерживаться общество, чтобы двигаться в направлении победы и дальше.