WSJ: Экспорт российской нефти морским путем снизился на четверть

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Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре почти на четверть по сравнению со средними показателями за 2022 год. Снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолка цен на нефть.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, сообщает Новое время.

Как пишет издание, Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 млн баррелей нефти. Это на 22% ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года.

Издание отмечает, что снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолка цен на российскую нефть.

Кроме того, снижение объемов экспорта российской нефти, «вероятно, вызвано суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений», введенных во время пандемии.