Буданов: Ситуация на фронте зашла в тупик

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Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью BBC сообщил, что боевые действия в Украине сейчас зашли в тупик, поскольку ни Украина, ни Россия не могут достичь значительных успехов, сообщает Украинская правда.

"Ситуация просто зависла. Она не движется. Мы не можем победить их на всех направлениях комплексно. Так же, как и они нас.

Мы очень ждем новых поставок вооружений и прибытия более совершенного вооружения" , - заявил Буданов.

После того, как украинские войска освободили Херсон в ноябре, большинство самых ожесточенных боев продолжались вокруг Бахмута в Донецкой области.

В других местах российские войска, похоже, занимают оборону, в то время как зима замедлила темпы наземных операций ВСУ по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

Буданов сказал, что Россия "сейчас полностью зашла в тупик", неся очень значительные потери, и он считает, что Кремль решил объявить очередную мобилизацию. Но, добавил он, украинским силам все еще не хватает ресурсов, чтобы продвигаться вперед на многих направлениях.

Буданов, при этом, отрицает вероятность наступления со стороны Беларуси.

"На сегодняшний день я не вижу никаких признаков подготовки к вторжению в Киев или северные районы со стороны Беларуси" , - сказал глава украинской разведки.

Он отверг деятельность России в Беларуси, включая перемещение тысяч военных, как попытки заставить Украину отвлечь войска с полей сражений на юге и востоке на север.

Недавно, по его словам, поезд, загруженный российскими солдатами, остановился в месте, близком к белорусско-украинской границе, и вернулся через несколько часов со всеми на борту.

"Они сделали это открыто днем, так что все это видели, даже если [мы] этого не хотели" , - добавив, что он не видит реальной, непосредственной угрозы со стороны войск в Беларуси.