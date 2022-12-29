Генштаб: Силы обороны сбили ночью над Харьковом 11 БПЛА
По данным Генштаба ВСУ, ночью 29 декабря россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова 13 "Шахедами", 11 из которых сбили подразделения Сил обороны.
За прошедшие сутки противник нанес 30 авиационных и 7 ракетных ударов, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Константиновка Донецкой области и Харьков. Также совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Этой ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Харькова, применив для этого 13 иранских БпЛА "Шахед-136". 11 этих дронов подразделения Сил обороны Украины сбили.
Противник продолжает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.
Подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Андреевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Победа в Донецкой области.
На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гремячка и Липовка Черниговской области; Зноб-Трубчевск, Чернацкое, Искрисковщина, Будки и Запселье Сумской области, а также Красная Заря, Ветеринарное, Красное, Огирцево, Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Старица, Терновая, Новомлинск и Двуречная на Харьковщине.
На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Синьковка, Ольшана, Купянск, Кисловка и Крохмальное Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Червонопоповка и Диброва - Луганской, а также Ямполовка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам более 25 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Белогоровка, Соледар, Григорьевка, Бахмутское, Часов Яр, Бахмут, Константиновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
На Новопавловском направлении обстрелы зафиксированы у Временки, Большой Новоселки, Угледара и Пречистовки Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях обстреляны в районах более 25 населенных пунктов. Среди них - Гуляйполе, Малиновка, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области и Республиканец, Казацкое и Львов на Херсонщине. Снова от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Алешков и Херсона. Есть пострадавшие среди мирных граждан.
27 декабря, в районах населенных пунктов Токмак, Титово, Черниговка, Пологи и Бердянск Запорожской области, потери оккупантов составили 3 единицы военной техники различного типа, командный пункт, узел связи и около 230 военнослужащих ранеными. Информация о погибших уточняется.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага и 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 5 пунктов управления, 3 района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.