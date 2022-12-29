Россия выпустила 120 ракет: последствия массированного обстрела
В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины работают силы ПВО.
"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.
Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.
Работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства", - сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.
В результате массированного обстрела по всей стране прокатилась череда взрывов.
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, сработали силы ПВО, обломками ракеты поврежден частный дом на Осокорках.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото последствий падения обломков ракет Он также написал, что в результате утренней атаки врага "пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка".
Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, силы ПВО уничтожили над столицей 16 вражеских ракет.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, в Харькове прозвучала серия взрывов, по предварительным данным, есть прилеты в Слободском районе.
Также из-за очередной российской массированной ракетной атаки в городе остановили движение метрополитена.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о сбитой 21 ракете над Одесской областью.
"Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета!
Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет.
К сожалению, в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают", - заявил Марченко.
В Офисе президента уточники, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степное Одесской области.
Взрывы прозвучали и во Львове. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в городе сработало ПВО.
Позже Козицкий написал, что часть ракет, которые запустил враг, на Львовщине силы ПВО сбили.
Мэр города Андрей Садовый заявил, что из-за вражеских ракетных обстрелов 90% Львова остались без электроснабжения.
Глава города добавил, что трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.
"Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", – отметил Садовый.
Также о работе ПВО сообщило руководство Полтавской и Житомирской областей.
По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Россия снова запустила иранские дроны-камикадзе Shahed по Украине.