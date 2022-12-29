Россия выпустила 120 ракет: последствия массированного обстрела

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В ночь на 29 декабря российские войска атаковали Украину дронами, а утром – крылатыми ракетами, по всей территории Украины работают силы ПВО﻿.

"После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Кроме того, наблюдается высокая активность тактической авиации оккупантов.

Работа противовоздушной обороны возможна по всей территории государства" , - сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

В результате массированного обстрела по всей стране прокатилась череда взрывов.

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, сработали силы ПВО, обломками ракеты поврежден частный дом на Осокорках.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал фото﻿ последствий падения обломков ракет Он также написал, что в результате утренней атаки врага "пострадали 3 человека, среди них 14-летняя девочка".

Также повреждено промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

По словам мэра Киева Виталия Кличко﻿, силы ПВО уничтожили над столицей 16 вражеских ракет.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, в Харькове прозвучала серия взрывов, по предварительным данным, есть прилеты в Слободском районе.

Также из-за очередной российской массированной ракетной атаки в городе остановили движение метрополитена.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о сбитой 21 ракете над Одесской областью.

"Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета!

Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью пострадавших нет.

К сожалению, в результате попаданий есть повреждения энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают" , - заявил Марченко.

В Офисе президента уточники, что обломки крылатой ракеты попали в жилой дом в селе Степное Одесской области.

Взрывы прозвучали и во Львове. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в городе сработало ПВО.

Позже Козицкий написал, что часть ракет, которые запустил враг, на Львовщине силы ПВО сбили.

Мэр города Андрей Садовый заявил, что из-за вражеских ракетных обстрелов 90% Львова остались без электроснабжения.

Глава города добавил, что трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.

"Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры" , – отметил Садовый.

Также о работе ПВО сообщило руководство Полтавской и Житомирской областей.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Россия снова запустила иранские дроны-камикадзе Shahed по Украине.