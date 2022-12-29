Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили почти 800 оккупантов
По данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла более 104,5 тысячи солдат, более 2 тысяч артиллерийских систем и более 1700 БПЛА.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 29.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 104 560 (+790) человек ликвидировано,
- танков – 3 018 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 6 047 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2 004 (+5) ед,
- РСЗО – 423 (+5) ед,
- средств ПВО – 212 (+0) ед,
- самолетов – 283 (+0) ед,
- вертолетов – 268 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 717 (+10) ед,
- крылатых ракет – 653 (+0),
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 675 (+15) ед,
- специальной техники – 179 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.