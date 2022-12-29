На территорию Беларуси упала ракета С-300: Минск рассматривает 2 версии
Власти Беларуси подтвердили попадание ракеты из зенитно-ракетного комплекса С-300 на территорию страны, самопровозглашенному президенту страны Александру Лукашенко уже сообщили об этом, сообщает Украинская правда.
"О происшествии немедленно был проинформирован глава государства (Александр Лукашенко - ред.). По его поручению группа специалистов из числа сотрудников следственного комитета и министерства обороны устанавливает причины падения", - сообщает государственное белорусское информагентство "Белата".
Власти страны утверждают, что ракета ЗРК С-300 упала с территории Украины.
Сообщается, что рассматривают две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону, или ракета сбита вследствие работы систем ПВО Беларуси.