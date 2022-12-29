WP: 5 ключевых фактов о контрнаступлениях Украины, изменивших ход войны

Несколько месяцев издание Washington Post проводило анализ успешного контрнаступления украинской армии в Харьковской и Херсонской областях. Для этого журналисты провели интервью с 35 людьми, среди которых украинские командиры, чиновники и солдаты, а также военные и политические чиновники из США и Европы. Washington Post приводит пять ключевых фактов об украинских операциях, которые позволили вернуть контроль над значительной частью оккупированных территорий, сообщает Зеркало недели.

Генерал-полковник Александр Сырский предложил начать контрнаступление в Харьковской области, хотя Генштаб просил провести диверсионные операции. Цель заключалась в том, чтобы не позволить России сконцентрировать все свои силы в Херсоне. Но, по мнению Сырского, эта операция сама по себе имела большие шансы добиться успеха.

Чтобы спланировать наступление, украинский генерал встретился в оперативном штабе на востоке со своими главными помощниками и ключевыми командирами бригад. На распечатанной на 3D-принтере карте оккупированной части Харьковщины каждый командир прошел маршрут своего подразделения во время наступления, обсуждая координацию, потенциальные непредсказуемые обстоятельства и худшие сценарии развития событий.

«Это была кропотливая работа» , – сказал Сырский.

США не участвовали в планировании контрнаступления в Харьковской области. Американские чиновники были не менее удивлены, чем украинцы, когда российские линии обороны развалились. Кроме поставок Киеву оружия, изменившего ситуацию, США также передали критическую информацию, которая помогла украинским военным разумно распределить ограниченные запасы боеприпасов. Украина постоянно отправляла США и союзникам список с перечнем целей, которые она хотела уничтожить. И часто в ответ приходили очень точные координаты.

В ответ на провал в Харьковской области Владимир Путин назначил генерала Сергея Суровикина на роль первого общего командира российскими войсками в Украине. Имея прямую связь с Суровикиным, Путин начал получать не приукрашенную картинку о проблемах на поле боя, о чем изданию сказали два информированных человека. По их словам, ранее чиновники высочайшего уровня в сфере обороны давали Путину "радужные" оценки.

Американцы активно помогали Украине спланировать контрнаступление на юге. Украинская армия находилась под большим политическим давлением требований начать широкое контрнаступление на всем южном фронте, которое охватило бы также Запорожскую область и разорвало «сухопутный коридор» между Россией и Крымом.

В июле в Германии украинские командиры вместе с западными коллегами провели симуляцию военных маневров. Американцы и британцы в своих симуляциях не нашли сценария, по которому операция сработала бы. Это помогло убедить украинскую сторону сузить планы и сосредоточиться на освобождении Херсона, что было лучшим военным вариантом.

Киев был разочарован отсутствием прогресса, поэтому в конце сентября украинское правительство заменило командира херсонской операции. Решения держали в тайне, чтобы Россия не могла превратить эту информацию в свою пропагандистскую победу. США были оповещены о кадровых решениях Киева. Генерал-майора Андрея Ковальчука заменили бригадным генералом Александром Тарнавским, которому доверял Сырский.