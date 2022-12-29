Премьер: Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине

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Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине. В связи с этим премьер страны готовит визит в Киев в феврале 2023 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони во время пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Италия готова гарантировать мирный процесс. Именно поэтому я планирую поехать в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля - это год после начала войны в полномасштабной войне Украины, - это дата, к которой, по моему мнению, могут быть сделаны некоторые инициативы" , - заявила Мэлони.

По ее словам, необходимо приложить усилия, чтобы получать сигналы от обеих сторон, но "нет больших сигналов от России". При этом министр выразила надежду, что Москва "осознает огромную ошибку", которую совершает, а до этого Италия будет защищать Украину.

"Мы будем защищать международные права, суверенитет и свободу Украины" , - подытожила Мелони.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели телефонный разговор.

В ходе которой Мелони подтвердила максимальную приверженность Италии всем действиям по достижению справедливого мира и сообщила о рассмотрении вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.